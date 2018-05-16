Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:44

Buscar

Últimas notícias
X

Índice

Taxa básica de juros será definida hoje pelo Copom

Mercado espera pelo último corte na Selic

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/05/2018 às 12:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne hoje (16) à tarde, em Brasília, para definir a taxa básica de juros, a Selic. O anúncio está previsto para as 18h.

Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera pelo último corte na Selic, no atual ciclo de redução. Em março, o Copom reduziu a Selic pela décima segunda vez seguida, de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, o menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros da economia.

Ao reduzir os juros básicos, a tendência é diminuir os custos do crédito e incentivar a produção e o consumo. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.

Na última reunião do Copom, o BC sinalizou que faria mais uma redução da Selic em maio e encerraria os cortes na taxa.

Ao definir a taxa Selic, o BC está mirando na meta de inflação, que é de 4,5% neste ano, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25% com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo