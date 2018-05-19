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Motoristas esperam mais de 10h em fila para abastecer a R$2,50

Campanha é protesto contra a taxa do imposto no Estado

Renan Nucci

Publicado em 19/05/2018 às 09:04

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A fila para abastecer em posto de gasolina começou desde ás 20h de ontem(18) e quase 200 veículos aguardam abastecimento na manhã deste sábado (19) em Campo Grande. O motivo da gasolina com valor reduzido, é devido a campanha realizada pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) que está protestando contra a alta nos impostos tanto na gasolina quanto em outros produtos comercializados.

O primeiro da fila foi o motorista Odinei Valejo,35, morador do Bairro Nova Campo Grande que chegou no posto de gasolina, na Avenida Duque de Caxias, ás 20h de ontem. De acordo com ele, a espera valeu a pena, já que se ele fosse abastecer no valor normal iria gastar R$ 80 e com esse valor, conseguiu economizar R$30.

Para o soldador Everton Marques, 31, que chegou hoje por volta das 7h, é necessário ter paciência, já que a fila anda e para. Porém, mesmo com a demora e a quantidade de pessoas que já estavam na fila, a espera ainda compensa para garantir os 20 litros de gasolina com o valor reduzido.

Campanha

De acordo com o Coordenador Estadual do Feirão do Imposto do MS Rodney Junior, o objetivo da campanha é mostrar ao consumidor, de modo prático, a realidade sobre o quanto a população paga em impostos e o quanto disso é destinado e bem empregado em ações para benefício público. Além disso, o coordenador friza que não é uma promoção, mas um protesto contra o abuso nos impostos.

Tumulto

Durante a formação das filas no posto de gasolina, alguns moradores reclamaram do tumulto que os veículos estavam realizando no trânsito e atrapalhando o tráfego de ônibus. Outros motoristas reclamaram da demora do posto em realizar os abastecimentos.

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