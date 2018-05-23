“Precisamos reavaliar preço do ICMS para o diesel”, defende deputado Barbosinha

A redução do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e restação de Serviços (ICMS) cobrado pelo litro do diesel em Mato Grosso do Sul foi o assunto exposto pelo deputado Barbosinha (DEM) na tribuna da Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária desta terça-feira (22). Segundo o parlamentar, o tema foi motivado pelos protestos realizados por caminhoneiros, nesta manhã em Campo Grande, contra a alta no preço dos combustíveis.

O parlamentar relembrou que em 2015 foi aprovada uma redução do ICMS sobre o diesel e que os resultados foram positivos. “Nós tivemos em 2015 cerca de 61 milhões de litros de diesel vendidos, ocasionando aumento da receita. Porém, com o reajuste do imposto de 12% para 17% em 2016, a queda foi vertiginosa, o consumo caiu para 44 milhões de litros. Já em 2017, foram abastecidos 40 milhões de litros. O combustível é fundamental para o desenvolvimento de nosso estado, a queda no consumo representa menos empregos e mais prejuízos para os caminhoneiros e para a economia sul-mato-grossense. Precisamos reavaliar o preço do ICMS sobre o diesel”, afirmou.

Em aparte, o deputado Paulo Corrêa (PSDB) enfatizou a importância das reuniões sobre o tema e propôs um encontro dos parlamentares com o governador do estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), para buscar alternativas. “Mato Grosso do Sul está perdendo competitividade. Nos estados que fazem divisa com MS, há promoções de combustível, pois o ICMS lá é mais baixo. A consequência é que nos tornamos um estado de passagem, os caminhoneiros trafegam por aqui, mas não abastecem aqui”, explicou.

Festa do Peão de Angélica – O deputado Barbosinha também apresentou na sessão de hoje um Projeto de Lei para que a Festa do Peão de Boiadeiro de Angélica, tradicional na região do Vale do Ivinhema, seja inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o deputado, o evento é realizado na primeira quinzena do mês de maio e faz parte da programação em comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa do município de Angélica. “Durante essa tradicional festa, acontecem o rodeio, a cavalgada e o concurso de churrasco, que se tornaram um sucesso na região, atraindo pessoas de vários lugares, especialmente do Vale do Ivinhema”, falou.

Para Barbosinha, a inserção no Calendário Oficial de Eventos do Estado é uma medida para reconhecer, valorizar e conferir a relevância da festa para Mato Grosso do Sul. A proposição será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).