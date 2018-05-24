Ações da Petrobras têm queda de 13% na Bovespa após greves pelo país

O anúncio feito pela Petrobras de redução, por 15 dias, no preço do diesel nas refinarias, repercutiu negativamente no índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa).

As ações preferenciais da Petrobras (mais negociadas e com preferência na distribuição de dividendos) apresentavam uma queda de 13,11% no início da tarde de hoje (24), provocando uma queda no Ibovespa de 1,76% por volta do 12h.

A queda nas ações da Petrobras está ligada ao temor dos operadores do mercado financeiro em interferências externas na definição da política de preços dos combustíveis pela estatal. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, ao anunciar a redução de preço na noite de ontem (23) ressaltou que a medida, válida somente para o diesel, era de caráter excepcional, sem alterar a autonomia da estatal. A redução representa uma perda de R$ 350 milhões nas receitas previstas da Petrobras.

A decisão da Petrobras busca contribuir com uma possível trégua no movimento dos caminhoneiros, que estão parados nas estradas há quatro dias contra o preço do combustível.