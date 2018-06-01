Petrobras reduz preço do diesel em 7 centavos nas refinarias

Petrobras
A estatal manteve o preço da gasolina em R$ 1,9671 por litro nas refinarias
A Petrobras reduziu hoje (1º) o preço do diesel nas refinarias em 3,33%. Assim, o preço do litro do combustível recuou 7 centavos, ao passar de R$ 2,1016 (preço congelado desde 24 de maio) para R$ 2,0316.
Para atender a uma demanda dos caminhoneiros, o governo federal se comprometeu esta semana a reduzir em 46 centavos o valor do litro do combustível, dos quais 30 centavos virão da queda do preço nas refinarias, o que será subsidiada pelo governo.
A Petrobras já tinha reduzido em cerca de 23 centavos no dia 24 de maio e baixou mais 7 centavos hoje. O preço deve ser mantido por 60 dias.
A estatal manteve o preço da gasolina em R$ 1,9671 por litro nas refinarias.
Economia
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