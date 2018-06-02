Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:49

Buscar

Últimas notícias
X

Infraestrutura

Governo já lançou mais de 600 licitações e investe forte em pavimentação de vias urbanas

Investimentos estão sendo aplicados nos 79 municípios sul-mato-grossenses

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/06/2018 às 10:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com uma gestão municipalista, o Governo do Estado vem mantendo um forte ritmo de investimentos para melhorar a qualidade de vida da população nos 79 municípios sul-mato-grossenses. São mais de 600 obras como pontes de concreto, pavimentação e restauração de rodovias, reformas prediais, construção de hospitais e pavimentação, drenagem e restauração de ruas e avenidas, executadas sob a coordenação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Em apenas cinco meses de 2018 já foram lançadas 158 licitações, o que significa 158 novas obras para MS, fato que confirma o compromisso do Governo do Estado com a população. “Realizar obras de infraestrutura urbana como asfalto proporciona qualidade de vida para as pessoas, mas somado a isso, fazer obras também significa gerar empregos e movimentar a economia do estado”, afirma o diretor-presidente da Agesul, Emerson Pereira.

Um balanço apresentado pela Coordenadoria de Licitações da Agesul apontou em 2017, 190 novas licitações que incluem obras para vias urbanas, pontes, elaboração de projetos e rodovias. Em 2016, foram 195 licitações e a projeção para 2018 é que chegue a 220 licitações lançadas. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey da Silva, cerca de 50% das licitações lançadas destinam-se a asfalto novo. “É nossa meta estruturar os municípios, recapear, pavimentar e assim como estamos realizando grandes investimentos em saneamento básico, também estamos investindo forte em vias urbanas”, declara.

Para o governador Reinaldo Azambuja a gestão municipalista é possível graças a parceria entre Governo e municípios. “Esses investimentos ocorrem em permanente interlocução com as prefeituras e câmaras municipais de forma a atendermos as reais necessidades da população de cada município, aplicando melhor o dinheiro disponível naquilo que realmente é prioridade para as pessoas”, finalizou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo