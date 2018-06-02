Sicredi supera marca de R$ 10 bilhões em saldo na carteira de poupança

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal – superou, em abril, a marca de R$ 10 bilhões em saldo na carteira de poupança. Apenas no primeiro trimestre de 2018, o Sicredi obteve um incremento de R$ 576 milhões na carteira, o que representa 566% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.

No acumulado de 2017, a instituição financeira cooperativa bateu seu recorde chegando a R$ 2,8 bilhões na captação de poupança ao longo do ano. Os motivos para os resultados no Sicredi são diversos, mas, entre eles, um se destaca: o associado sabe que o valor depositado fomentará o crescimento econômico da sua região, já que retorna à comunidade por meio da concessão de crédito pela instituição financeira cooperativa.

Outro fator que contribuiu para o incremento da poupança é o constante incentivo que o Sicredi faz aos associados para criação do hábito de poupar e de planejar o futuro para conquistarem seus objetivos, realizando campanhas e ações locais para estimular as programações mensais de aplicação em poupança.

No País, a variação entre os depósitos e os saques da caderneta de poupança no mercado financeiro, em abril, foi de R$ 1,237 bilhão, segundo dados do Banco Central do Brasil. Este resultado positivo foi o maior para meses de abril desde 2013.