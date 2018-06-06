Petrobras reduz em 0,45% o preço da gasolina na refinaria

Economia
A Petrobras anunciou hoje (6) uma nova redução do preço da gasolina nas refinarias de todo o país, a terceira queda consecutiva. Segundo o site da estatal, o preço da gasolina passará a custar, a partir de amanhã (7), R$ 1,9617, 0,45% inferior ao preço que vigorava no dia de hoje, de R$ 1,9706.
Desde a última alta anunciada para valer no dia 2, o preço da gasolina nas refinarias já caiu 2,45%.
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Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
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