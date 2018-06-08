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Custo da construção civil sobe 0,55% em maio, diz IBGE

O indicador acumula taxas de inflação de 1,53% no ano e de 3,87% em 12 meses

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/06/2018 às 10:40

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O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação de 0,55% em maio deste ano. Essa é a maior taxa de 2018, ficando acima do 0,26% registrado em abril. O Sinapi de maio deste ano também superou a taxa de maio de 2017 (0,3%).

O indicador acumula taxas de inflação de 1,53% no ano e de 3,87% em 12 meses. Os dados foram divulgados hoje (8) pelo IBGE.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.077,16 para R$ 1.083,13 por metro quadrado em maio. Os materiais de construção tiveram alta de preços de 0,27% e passaram a custar R$ 555,64 por metro quadrado. Os materiais acumulam taxa de 1,95% no ano e de 3,63% em 12 meses.

Já o custo da mão de obra teve aumento de 0,86% e passou a ser de R$ 527,49 por metro quadrado. A mão de obra acumula altas de preços de 1,11% no ano e de 4,16% em 12 meses.

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