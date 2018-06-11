Centro Internacional de Negócios está com inscrições abertas para missão à Expo Paraguai

Segundo a gerente do CIN do IEL, Nathália Alves, a Expo Paraguai é considerada a maior exposição do país vizinho e a missão comercial tem como objetivo fomentar negócios voltados ao incremento da participação de empresas brasileiras no comércio internacional e identificar e prospectar parceiros comerciais e tecnológicos.

O CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL está com as inscrições abertas para a missão comercial à Expo Paraguai, que será realizada de 9 a 13 de julho, em Assunção, capital paraguaia.

“Essa é uma oportunidade para darmos continuidade ao processo de estreitamento das relações entre o Paraguai e o Brasil e aumentar a competitividade das nossas empresas”, afirmou Nathália Alves, acrescentando que a missão conta com o apoio da CNI (Confederação Nacional da Indústria), da Apex Brasil e Sebrae/MS.

Ela reforça que a participação na Expo Paraguai pode facilitar a aproximação das empresas brasileiras interessadas em investir no país vizinho. “A expectativa é de reunir representantes das indústrias têxtil, de alimentos, bebidas, metal mecânico, papel e celulose, plásticos e madeira”, disse.

Ainda conforme a gerente do CIN do IEL, além de credenciais para a feira, os empresários que participarem da missão comercial terão o nome no catálogo bilíngue oficial da Missão Brasileira e participarão de rodadas de negócios e de reuniões juntamente com o Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai com foco na Lei de Maquila.

A programação também conta com visitas técnicas a uma indústria brasileira instalada no Paraguai e a uma indústria paraguaia e com um seminário sobre oportunidades de negócios, parcerias e investimentos entre Brasil e Paraguai. Além disso, haverá acompanhamento e intérprete para a delegação brasileira.

Serviço – Os interessados podem obter informações e fazer as inscrições pelo telefone (67) 3389-9277 ou pelo e-mail cin@fiems.com.br