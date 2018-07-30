IGP-M, que reajusta aluguel, acumula 8,24% em 12 meses

Índice
Inflação do aluguel foi de 0,51% em julho. Índice acumula 5,92% no ano e 8,24% em 12 meses
O Índice Geral de Preços–Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou inflação de 0,51% em julho, abaixo do 1,87% de junho deste ano e do 0,72% de julho de 2017.
Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice acumula inflação de 5,92% no ano e de 8,24% em 12 meses.
A queda da taxa foi percebida nos três subíndices que compõem o IGP-M. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de 2,33% em junho para 0,5% em julho.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, caiu de 1,09% em junho para 0,44% em julho. Já o Índice Nacional de Custo da Construção ficou em 0,72% em julho, ante 0,76% de junho.
Economia
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