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MS tem o melhor julho desde 2012 na criação de empregos

Os números divulgados nesta quarta-feira (22) são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho

Renan Nucci

Publicado em 23/08/2018 às 15:23

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Mato Grosso do Sul teve o melhor Julho na geração de empregos desde 2012 com 788 novas vagas no mercado de trabalho. Os números divulgados nesta quarta-feira (22) são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Em Julho de 2018, foram contratados 18.903 trabalhadores no Estado e desligados 18.115. Esses dados são resultados de ações do Governo Reinaldo Azambuja, como atração de novos empreendimentos, ações de fomento para comércio e indústria e investimentos em infraestrutura, além da redução nos gastos com a máquina pública com diminuição de secretarias e eliminação de cargos em comissão.

O crescimento no número de empregos ocorreu em praticamente todos os setores: Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, Serviços Industriais de Utilidade Pública, Comércio, Serviços, Administração Pública e Agropecuária.

No ano, foram 142.991 contratações em Mato Grosso do Sul, resultando na criação de 7.858 novas vagas no mercado de trabalho. Somente em Campo Grande foram 56.070 contratações, com 2.161 novas vagas no mercado de trabalho.

Esse é apenas mais um dos índices alcançados pelo Estado na gestão de Reinaldo. Enquanto a renda caiu em 22 estados, Mato Grosso do Sul teve alta de 8% nos salários - o maior crescimento de todo o País. A renda saltou de R$ 968 para R$ 1.046, nos últimos quatro anos, de acordo com o levantamento da LCA Consultores, feito a pedido da Globo News, usando dados da PNAD Continua.

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