Salário dos servidores estaduais estará disponível para saque neste sábado

Os salários dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de setembro, será depositado nesta sexta-feira e estará disponível para saque neste sábado (29). A folha de pagamento dos trabalhadores vai injetar R$ 450 milhões na economia regional.

Segundo informações da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), este montante é referente aos vencimentos de aproximadamente 75 mil servidores, entre inativos, ativos e pensionistas.