Salário dos servidores estaduais estará disponível para saque neste sábado

Pagamento
A folha de pagamento vai injetar R$ 450 milhões na economia regional
Os salários dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de setembro, será depositado nesta sexta-feira e estará disponível para saque neste sábado (29). A folha de pagamento dos trabalhadores vai injetar R$ 450 milhões na economia regional.
Segundo informações da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), este montante é referente aos vencimentos de aproximadamente 75 mil servidores, entre inativos, ativos e pensionistas.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
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