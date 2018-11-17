Crédito imobiliário cresce e atinge R$ 472 milhões em MS

O volume de financiamentos imobiliários concedidos em Mato Grosso do Sul teve crescimento de 16% de janeiro a setembro deste ano e fechou em R$ 472,6 milhões, conforme dados mais recentes do Banco Central. O montante representa quase R$ 65 milhões a mais em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 407,7 milhões).

Os números reforçam tendência de reação do mercado já observada pelo setor imobiliário. Na avaliação da presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis/MS), Marta Recalde Lino, “as vendas estão aquecidas”. Fatores como a queda da moeda norte-americana contribuem para a retomada do setor, que já esteve muito em baixa, pontuou a dirigente da instituição.

“Agora chegou o momento de um crescimento e ele também está ligado à política econômica que o País vive. O dólar já começou a abaixar e isso só se reverte em coisas boas para o mercado financeiro e econômico”, avalia. Ainda segundo a presidente do Sindimóveis/MS, a projeção é de crescimento de 20% nas vendas para 2019, em todos os segmentos.

A tendência de crescimento no ritmo de financiamentos também é confirmada pelas principais instituições detentoras das carteiras de crédito do Estado. “Não temos ainda um balanço [sobre financiamentos deste ano]. A habitação de mercado e habitação de financiamento foram maiores. Tivemos um crescimento na ordem de 10% a 15%, pelas nossas projeções. As pessoas procuraram mais a Caixa e fizeram mais financiamentos”, afirmou o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso Lima.