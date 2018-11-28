Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:34

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Produção industrial de MS volta a avançar no mês de outubro

Pelo levantamento, em outubro, a ociosidade média na indústria sul-mato-grossense foi de 30%, enquanto em setembro era de 31%

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2018 às 17:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A produção industrial sul-mato-grossense voltou a avançar no mês de outubro, de acordo com a Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems junto a 81 empresas no período de 1º a 14 de novembro de 2018. Pelo levantamento, em outubro, a ociosidade média na indústria sul-mato-grossense foi de 30%, enquanto em setembro era de 31%.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, acrescenta que, somado a isso, o índice de utilização fechou o mês em 46,4 pontos, sendo que resultados em torno dos 50 pontos sinalizam que a utilização da capacidade instalada ficou próxima ao que era esperado para o período. 

“A sondagem mostrou que, em outubro, a utilização da capacidade instalada ficou abaixo do usual para 28,4% dos respondentes, igual ao usual para 56,8% e acima para 13,6%”, detalhou o economista, detalhando que o índice de expectativa do empresário industrial revela que a demanda marcou 58 pontos, sinalizando expectativa de aumento para os próximos seis meses a partir de novembro.

Já o índice de contratação de trabalhadores atingiu 52,9 pontos, indicando que o número de empregados deve crescer nos próximos seis meses, e o de exportação assinalou 58,7 pontos, demonstrando que as vendas externas também devem aumentar nos próximos seis meses. O índice de intenção de investimento do empresário industrial alcançou 52,8 pontos em novembro, indicando estabilidade em relação ao mês anterior, quando o resultado foi de 52,6 pontos. 

“Contudo, considerando os últimos oito meses, o indicador apresenta uma retração acumulada de 9 pontos”, detalhou Ezequiel Resende, ressaltando que, até aqui as decisões de investimento dos empresários seguem influenciadas, em boa medida, pelas dificuldades observadas quanto ao ritmo de recuperação da atividade econômica e pelo elevado e persistente nível de desemprego. “Por fim, o índice varia de 0 a 100 pontos, quanto maior o índice, maior é a intenção de investir”, avaliou. 

ICEI

Em novembro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial de Mato Grosso do Sul (ICEI/MS) alcançou 66,4 pontos, o maior valor desde agosto de 2010, quando registrou 68,6 pontos. O ICEI encontra-se 6,3 pontos acima do registrado em novembro do ano passado e 11,5 pontos acima de sua média histórica. 

“Esse aumento da confiança decorre da melhora das expectativas e pela avaliação mais positiva das condições atuais”, explicou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems. Em novembro, 13,5% dos respondentes consideraram que as condições atuais da economia brasileira pioraram, no caso da economia estadual, a piora foi apontada por 11,1% dos participantes e, com relação à própria empresa, as condições atuais estão piores para 14,8% dos empresários.

Além disso, para 50,6% dos empresários não teve alteração nas condições atuais da economia brasileira, sendo que em relação à economia sul-mato-grossense esse percentual foi de 51,9% e, a respeito da própria empresa, o número chegou a 39,5%.  

Para 28,4% dos empresários as condições atuais da economia brasileira melhoraram, enquanto em relação à economia estadual esse percentual também chegou a 28,4% e, no caso da própria empresa, o resultado foi de 38,3%. Os que não fizeram qualquer tipo de avaliação das condições atuais da economia brasileira, estadual e do desempenho da própria empresa responderam por 7,4%, 8,6% e 7,4%, respectivamente. 

Expectativas

Em novembro, 2,5% dos respondentes disseram que estão pessimistas em relação à economia brasileira. Em relação à economia estadual, o resultado também alcançou 2,5% e, quanto ao desempenho da própria empresa, o pessimismo foi apontado por 4,9% dos empresários. 

Os que acreditam que a economia brasileira deve permanecer na mesma situação ficou em 18,5%, sendo que em relação à economia do estado esse percentual alcançou 23,5% e, a respeito da própria empresa, o número chegou a 13,6%.  

Além disso, 74% dos empresários mostraram-se confiantes e acreditam que o desempenho da economia brasileira vai melhorar. Já em relação à economia estadual, esse percentual chegou a 69,1% e, no caso da própria empresa, 75,3% dos respondentes confiam numa melhora do desempenho apresentado. 

Os que não fizeram qualquer tipo de avaliação das expectativas em relação à economia brasileira, estadual e do desempenho da própria empresa responderam por 4,9%, 4,9% e 6,2%, respectivamente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo