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Economia

Exportações de MS batem recorde histórico e chegam a 5,3 bilhões de dólares

Soja e a celulose atualmente representam cerca de 67% do total exportado em Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 05/12/2018 às 17:03

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As exportações de Mato Grosso do Sul no acumulado de janeiro a novembro deste ano atingiram 5,336 bilhões de dólares, melhor resultado de toda a série histórica no Estado. O valor recorde supera o desempenho obtido em 2013, quando foram registrados 5,2 bilhões de dólares nas exportações de janeiro a dezembro daquele ano. Os dados estão na Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de novembro de 2018, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). 

O superávit na balança comercial – que é a diferença entre as exportações e importações do Estado – foi de 2,786 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a novembro de 2018, cerca de 28% superior ao verificado no mesmo período de 2017. “Esse bom resultado deve-se a um melhor desempenho dos principais produtos de exportações como a soja (crescimento de 37,08%) e a celulose (crescimento de 66,06%). O algodão disparou 40% neste ano, por isso também surge com destaque na pauta, resultado da safra com recorde produtividade neste ano”, comenta o secretário da pasta, Jaime Verruck.

De acordo com os dados do setor externo, a soja e a celulose atualmente representam cerca de 67% do total exportado em Mato Grosso do Sul, concentração superior à registrada no mesmo período de 2017, quando não ultrapassava 50%. “O mesmo está ocorrendo em relação ao destino das exportações, que chegaram a 48,67% despachados para a China, enquanto em 2017 eram 35%. Isso demonstra a importância do mercado chinês para o Estado, assim como a Argentina, que é o nosso segundo maior destino de exportações”, acrescenta.

Com relação às importações, houve um aumento de aproximadamente 9,93% de janeiro a novembro de 2018, na comparação com o mesmo período em 2017. Esse aumento deve-se sobretudo a maior importação de Petróleo, gás natural e serviços de apoio. Já o município sul-mato-grossense com melhor desempenho concentrando 50,94% das exportações foi Três Lagoas, principalmente por conta da celulose que representa 94,65%.

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