Preço do gás de cozinha tem variação de até 31%, aponta pesquisa do Procon

Consumo
Segundo o levantamento do Procon Estadual, o botijão de 13 Kg mais caro era vendido por R$ 86,00
Com variação de até 31% no preço, o gás de cozinha em Campo Grande apresentou oscilação de valor conforme a forma de pagamento, a marca do produto e ainda se há utilização do serviço de entrega.
De acordo com pesquisa divulgada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), os preços variam entre R$ 59,9,00 e R$ 86,00 (marcas diferentes), dentre os 26 estabelecimentos visitados na Capital de 16 a 29 de outubro de 2018.
Alguns estabelecimentos mantiveram o preço do gás independentemente da forma de pagamento e se o cliente optou pelo serviço de entrega. No entanto, o preço era mais caro ou mais barato conforme a marca do botijão, com exceção de alguns locais.
Segundo o levantamento do Procon Estadual, o botijão de 13 Kg mais caro era vendido por R$ 86,00 para pagamento com cartão de crédito e com utilização do serviço de entrega. Já o mais barato, de outra marca, podia ser comprado por R$ 59,90, pagando com dinheiro ou cartão de débito e retirando o produto no próprio estabelecimento. Foram pesquisadas cinco marcas. Confira a pequisa.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS