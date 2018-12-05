Preço do gás de cozinha tem variação de até 31%, aponta pesquisa do Procon

Com variação de até 31% no preço, o gás de cozinha em Campo Grande apresentou oscilação de valor conforme a forma de pagamento, a marca do produto e ainda se há utilização do serviço de entrega.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), os preços variam entre R$ 59,9,00 e R$ 86,00 (marcas diferentes), dentre os 26 estabelecimentos visitados na Capital de 16 a 29 de outubro de 2018.