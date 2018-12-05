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Preço do gás de cozinha tem variação de até 31%, aponta pesquisa do Procon

Segundo o levantamento do Procon Estadual, o botijão de 13 Kg mais caro era vendido por R$ 86,00

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/12/2018 às 10:12

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Com variação de até 31% no preço, o gás de cozinha em Campo Grande apresentou oscilação de valor conforme a forma de pagamento, a marca do produto e ainda se há utilização do serviço de entrega.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), os preços variam entre R$ 59,9,00 e R$ 86,00 (marcas diferentes), dentre os 26 estabelecimentos visitados na Capital de 16 a 29 de outubro de 2018.

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Alguns estabelecimentos mantiveram o preço do gás independentemente da forma de pagamento e se o cliente optou pelo serviço de entrega. No entanto, o preço era mais caro ou mais barato conforme a marca do botijão, com exceção de alguns locais.  

Segundo o levantamento do Procon Estadual, o botijão de 13 Kg mais caro era vendido por R$ 86,00 para pagamento com cartão de crédito e com utilização do serviço de entrega. Já o mais barato, de outra marca, podia ser comprado por R$ 59,90, pagando com dinheiro ou cartão de débito e retirando o produto no próprio estabelecimento. Foram pesquisadas cinco marcas. Confira a pequisa.

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