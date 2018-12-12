Mais de 25 mil podem sacar os R$ 17,7 milhões disponíveis para o abono salarial

A partir de amanhã
Há prazo para quem não sacou o benefício do ano-base 2016
Em Mato Grosso do Sul, mais de 25 mil nascidos em dezembro têm direito a receber o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), calendário 2018/2019, a partir desta quinta-feira (13).
De acordo com a Caixa Econômica Federal, estão disponíveis R$ 17,7 milhões para os saques dos beneficiários do Estado. Os valores pagos variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado.
Para os que não sacaram do ano-base 2016, que terminou em 29 de junho, o valor não retirado estará disponível para saque até 28 de dezembro de 2018.
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2017.
Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento ‘Caixa Aqui’ ou aos terminais de autoatendimento. Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação. O trabalhador com vínculo à empresa pública possui inscrição PASEP e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS