Mais de 25 mil podem sacar os R$ 17,7 milhões disponíveis para o abono salarial

De acordo com a Caixa Econômica Federal, estão disponíveis R$ 17,7 milhões para os saques dos beneficiários do Estado. Os valores pagos variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 25 mil nascidos em dezembro têm direito a receber o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), calendário 2018/2019, a partir desta quinta-feira (13).

Para os que não sacaram do ano-base 2016, que terminou em 29 de junho, o valor não retirado estará disponível para saque até 28 de dezembro de 2018.

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2017.

Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento ‘Caixa Aqui’ ou aos terminais de autoatendimento. Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação. O trabalhador com vínculo à empresa pública possui inscrição PASEP e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.