Vendas do varejo crescem 10,6% e MS tem 4º melhor desempenho do País

Economia
Pagamento dos salários dos servidores em dia ajuda a manter comércio aquecido
As vendas do comércio varejista ampliado cresceram 10,6% em volume em Mato Grosso do Sul no mês de novembro de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior.
É o quarto melhor resultado do País, perdendo apenas para Rondônia, Mato Grosso e Pará, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira (15.01) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O comércio varejista ampliado inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção. O desempenho de Mato Grosso do Sul superou em quase 5 pontos percentuais a média nacional, que foi de um crescimento de 5,8%.
Em Mato Grosso do Sul, o crescimento foi impulsionado pelas promoções da “Black Friday”, pelo aumento da confiança na economia e pelo pagamento em dia dos servidores, mesmo antes do anúncio do cronograma da injeção de R$ 1,5 bilhão, com o pagamento de dois salários e 13º em 35 dias pelo Governo do Estado.
De acordo com o presidente da CDL Campo Grande (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, o pagamento do salário dos servidores em dia reflete diretamente nas vendas.
“Com o pagamento do salário, as vendas aumentam. De dezembro para cá, as consultas ao SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], que funciona como um termômetro para medir as vendas, subiram 15%. Já o endividamento no comércio da Capital diminuiu 18%”, disse.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS