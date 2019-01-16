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Economia

Vendas do varejo crescem 10,6% e MS tem 4º melhor desempenho do País

Pagamento dos salários dos servidores em dia ajuda a manter comércio aquecido

Renan Nucci

Publicado em 16/01/2019 às 17:58

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As vendas do comércio varejista ampliado cresceram 10,6% em volume em Mato Grosso do Sul no mês de novembro de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior.

É o quarto melhor resultado do País, perdendo apenas para Rondônia, Mato Grosso e Pará, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira (15.01) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O comércio varejista ampliado inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção. O desempenho de Mato Grosso do Sul superou em quase 5 pontos percentuais a média nacional, que foi de um crescimento de 5,8%.

Em Mato Grosso do Sul, o crescimento foi impulsionado pelas promoções da “Black Friday”, pelo aumento da confiança na economia e pelo pagamento em dia dos servidores, mesmo antes do anúncio do cronograma da injeção de R$ 1,5 bilhão, com o pagamento de dois salários e 13º em 35 dias pelo Governo do Estado.

De acordo com o presidente da CDL Campo Grande (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, o pagamento do salário dos servidores em dia reflete diretamente nas vendas.

“Com o pagamento do salário, as vendas aumentam. De dezembro para cá, as consultas ao SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], que funciona como um termômetro para medir as vendas, subiram 15%. Já o endividamento no comércio da Capital diminuiu 18%”, disse.

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