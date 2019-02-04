Ibovespa opera em queda e dólar vale R$ 3,6789

Economia
A moeda americana é negociada neste momento a R$ 3,6789
O índice Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, opera hoje (4), em queda de 0,91% aos 96.970 pontos.
A moeda americana é negociada neste momento a R$ 3,6789, em alta de 0,51% em relação ao pregão anterior.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
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