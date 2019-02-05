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Economia

Chuvas abaixo da média podem levar a uso de termelétricas a gás

A medida vai ser analisada na próxima quarta-feira (6)

Guilherme Henrique

Publicado em 05/02/2019 às 08:00

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O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico poderá autorizar, nesta semana, o uso de todas as usinas termelétricas a gás disponíveis, em razão das chuvas abaixo da média no país. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a medida vai ser analisada na próxima quarta-feira (6) durante a reunião do comitê, que é responsável pelo monitoramento das condições de abastecimento e pelo atendimento ao mercado de energia elétrica do país.

“A gente vai ter um mapa completo disso e vai tomar as decisões que tem de ser tomadas. Não é uma questão de vontade”, afirmou o ministro.

Com a redução das chuvas nas últimas semanas, as usinas hidrelétricas, responsáveis por 64% do parque gerador nacional,estão com os reservatórios abaixo do esperado para esse período do ano. Por isso, houve aumento do risco hidrológico e do Preço de Liquidação de Diferenças, dois fatores que pesam na conta de luz.

Na últimas sexta-feira (1º), a Agência Nacional de Enegia Elétrica (Aneel) prorrogou, por tempo indeterminado, a operação de 14 termelétricas, cujo custo de produção de energia é mais alto, instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Juntas, as usinas somam pouco mais de 2 mil megawatts (MW) de capacidade instalada.

A Aneel justificou a medida afirmando que a prorrogação da operação das usinas se deve a alterações nos contratos de suprimento do combustível. Essas alterações contratuais ocorreram em função da mudança de regulamento feita no ano passado sobre penalidades por falta de combustível.

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