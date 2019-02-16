Horário de verão termina à 0h deste domingo; atrase seu relógio em uma hora

O horário brasileiro de verão termina neste domingo (17) em Mato Grosso do Sul e mais nove estados. Em vigor desde novembro de 2018 nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, além do Distrito Federal, quando relógio marcar 0h, os ponteiros deverão ser atrasados em uma hora.

O horário de verão começou dia 4 de novembro, com base em decreto publicado pelo então presidente Michel Temer.

As operadoras de telefonia, regularmente, fazem alteração automaticamente. Porém, é preciso ficar atento, pois, dependendo das configurações, isso pode não ocorrer. Também devem ficar atentos os passageiros que tem horário de embarque previsto para este fim de semana. A orientação é entrar em contato com as companhias para se certificar dos horários estabelecidos.