Pesquisa do Procon encontra diferença de R$ 550 entre celulares de mesmo modelo

Equipes do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), pesquisaram 14 lojas de Campo Grande e encontraram variação de preços registrada, 57,96%. Um Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB encontrado em uma loja por R$ 1.499,00 custava R$ 949 em outro comércio, ou seja, R$ 550,00 mais barato. O levantamento feito no período de 18 a 20 de fevereiro.

Com relação a preços, logo na sequência, foi detectado o Smartphone Samsung Galaxy A8 64 GB que, em um ponto comercial é vendido por R$ 2.499,00 e em outro o menor preço praticado é de R$ 1.599,00, o que representa um percentual de 56,29 % a menos.

Para a realização da pesquisa a equipe do Procon Estadual visitou 14 estabelecimentos comerciais (Americanas, C&A, Carrefour, Casas Bahia, Claro, Extra, Magazine Luiza, Oi, Pernambucanas, Riachuelo, Ricardo Eletro, Tim, Vivo e Walmart) onde foram verificados preços de 50 itens.

“O trabalho realizado pelo Procon Estadual demonstra que é sempre interessante ao consumidor pesquisar preços antes de concluir suas compras, independentemente do produto que deseja adquirir. Passar em mais de uma loja pode trazer economia sensível na aquisição daquilo que se necessita”, afirma o superintendente Marcelo Salomão