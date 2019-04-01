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Corumbá

Em Corumbá, parcela do reajuste dos servidores será pago até o dia 5 de abril

Data foi afirmada pelo secretário municipal de Finanças e Gestão.

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 13:46

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A primeira parcela do reajuste dos servidores públicos da Prefeitura de Corumbá será pago até o próximo dia 5 de abril, informou o secretário municipal de Finanças e Gestão, Luiz Henrique Maia de Paula.

O aumento é referente ao período de maio de 2017 a abril de 2018 e, a partir deste mês, será depositado com o salário.

Conforme estabelecido pelo Decreto 2.129, assinado pelo prefeito Marcelo Iunes e publicado na edição 29 de março, do Diocorumbá, o reajuste será pago entre os meses de março a outubro, em parcelas iguais e sucessivas. O aumento é de 2,76%.

O reajuste foi concedido a todos os servidores públicos efetivos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, conforme data base apurada tendo como referência a inflação verificada no período, de acordo com o IPCA/IBGE.

O prefeito Marcelo Iunes lembra ainda que o reajuste referente ao período de maio de 2016 a abril de 2017 foi creditado aos servidores na forma de abono estabelecido pela Lei Complementar nº 206, de 27 de junho de 2017, devendo ocorrer apenas à atualização de valores no vencimento das categorias.

A medida prevê ainda que o índice de reajuste estabelecido se aplica aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Tesouro Municipal e pelo Regime de Previdência Social Municipal. 

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