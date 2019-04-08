Pela 5ª semana consecutiva, gasolina sobe e chega a R$ 4,51 em MS

O preço médio do litro da gasolina comercializado em Mato Grosso do Sul sofreu aumento de 0,56% e chegou aos R$ 4,089, conforme pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizada entre 31 de março e 6 de abril. Este é o quinto aumento seguido no valor do combustível no Estado.

O valor do combustível apresentou variação de 18,56% no Estado, com o mais barato sendo encontrado em Campo Grande por R$ 3,879 e o mais caro em posto de combustível de Corumbá, custando R$ 4,510.

Na Capital o preço médio da gasolina também subiu. A elevação foi de 0,73%, chegando aos R$ 3,980. No interior, a maior alta percentual na semana foi em Ponta Porã, 0,77%, atingindo os R$ 4,296. Também houve aumento em Dourados (0,47%), a R$ 4,203, e Corumbá (0,04%), a R$ 4,473.

O único município que apresentou queda no valor do combustível foi Três Lagoas (0,09%), caindo para R$ 4,317. Em Coxim (R$ 4,349) e Nova Andradina (R$ 4,289) não houve alteração no preço médio. Foram pesquisados 88 estabelecimentos.

Etanol - Já o litro médio do etanol também apresentou aumento percentual, o 6º semanal seguido, mas sem interferir nas bombas. O ajuste foi de 0,02%, custando R$ 3,408 em Mato Grosso do Sul.

Entre os municípios pesquisados, houve alta apenas em Campo Grande: 0,21%, chegando aos R$ 3,316. A maior redução foi em Nova Andradina (0,57%), custando em média R$ 3,463. Em Três Lagoas a queda no preço do combustível foi de 0,35%, atingindo os R$ 3,651, e em Corumbá houve desvalorização de 0,26%, caindo para R$ 3,710.

O valor médio do etanol se manteve em Coxim (R$ 3,591), Dourados (R$ 3,474) e Ponta Porã (R$ 3,597). O combustível apresentou variação de 19,24% no Estado, com o litro mais barato encontrado em Campo Grande a R$ 3,186 e o mais caro em Coxim e Três Lagoas, a R$ 3,799.