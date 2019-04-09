Pesquisa do Procon registra 90% de variação nos preços de chocolates para a Páscoa

Para quiem pensa em sair de Aquidauana e região para comprar chocolates e produtos para páscoa O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) divulgou levantamento de preços de chocolates e ovos de Páscoa no período de 1 a 10 do mês de abril.

Foram pesquisados 155 itens de oito marcas em oito estabelecimentos comerciais. Do total de itens, 72 são divulgados pelo fato de constarem na totalidade dos locais onde o trabalho foi desenvolvido. Devido à variedade de marcas e produtos, o consumidor poderá ter dificuldade em estabelecer comparativos entre os preços.

Há variação de 9.0% no ovo Batom Garoto de 185 gramas que, no Comper do bairro Monte Castelo custa R$ 43,59 e no Walmart sai por R$ 39,99, enquanto a maior variação chega a 90.28% no ovo Bis Oreo, com 240 gramas, que é encontrado no Fort Atacadista da Vila Célia por R$ 28,90 enquanto nas Lojas Americanas do Shopping Campo Grande o preço de venda é R$ 54,99.

Os preços foram verificados no Assai Atacadista (Mata do Jacinto), Atacadão (Coronel Antonino), Lojas Americanas e Carrefour (Shopping Campo Grande), Supermercado Comper (Mascarenhas de Moraes), Hipermercado Extra (Tiradentes) Fort Atacadista ( Vila Célia) e Walmart ( Avenida Mato Grosso).