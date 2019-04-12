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Economia

Conselho aprova R$ 120 milhões para setor rural e empresarial de MS

Recursos do FCO vão financiar novos empreendimentos de 21 cidades do Estado

Thailla Torres

Publicado em 12/04/2019 às 15:55

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O Conselho Estadual de Investimentos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou a liberação de R$ 120 milhões para financiar novos empreendimentos no setor rural e empresarial de Mato Grosso do Sul. Os recursos vão contemplar negócios de 21 municípios.

A reunião foi realizada nesta semana, na sede da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), onde 34 pedidos de financiamento foram aprovados, sendo R$ 84,4 milhões para o setor empresarial, R$ 35,7 milhões ao setor rural.

Os empreendimentos contemplados são dos municípios de Três Lagoas, Campo Grande, Pedro Gomes, Caarapó, Vicentina, Amambai, Nova Andradina, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Dourados, Corguinho, Corumbá, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Laguna Carapã, Miranda, Aquidauana, Paraíso das Águas, Bandeirantes e Ponta Porã.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Produção, Jaime Verruck, avaliou a liberação geral de recursos para o Estado. “Em pouco menos de quatro meses, temos R$ 215 milhões efetivamente contratados junto ao FCO, de um total de R$ 2,26 bilhões que Mato Grosso do Sul dispõe de recursos do Fundo em 2019”.

Divulgação - Jaime disse que está em tramitação interna, dentro do Banco do Brasil, R$ 485,5 milhões em financiamentos ao setor rural e R$ 744,4 milhões para o campo empresarial. “O banco reforçou o empenho para agilizar as contratações, da mesma forma, vamos intensificar a divulgação das facilidades e competitividade do FCO”.

Segundo o governo estadual, as operações mais contratadas são para financiar maquinários e equipamentos na área rural, que chegaram ao valor de R$ 64,5 milhões. Também aparecem os recursos para melhorar a produção, com R$ 12,8 milhões. Os municípios com mais atuação foram Maracaju, Campo Grande, Ponta Porã, Sidrolândia e Dourados.

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