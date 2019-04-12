Dólar sobe 0,83% e fecha cotado a R$ 3,889, o maior valor em duas semanas

O dólar comercial encerrou a sexta-feira (12) negociado a R$ 3,889, alta de 0,83% na comparação com o fechamento anterior e o maior valor registrado nas últimas duas semanas. Em 29 de março, a divisa norte-americana era negociada a R$ 3,915. Na semana, o dólar registrou alta de 0,42%.

Bolsa – Já o Índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia a 82.875 pontos, baixa de 1,98% no dia e de 4,36% na semana. Também foi o pior resultado ao longo de duas semanas.

Ações ordinárias da Petrobras perderam mais de 8% de seu valor, e as preferenciais encararam queda de 7,7%. As baixas foram creditadas à determinação do presidente Jair Bolsonaro de que a estatal cancelasse o aumento do preço do diesel. A medida levantou temores quanto a possibilidade de intervenção na estatal e de tomada de medidas como controle de preços.

Bolsonaro determinou a suspensão do aumento diante de movimentações vindas de transportadoras e entidades ligadas a caminhoneiros de que poderiam parar. O reajuste chegaria a 5,7%.