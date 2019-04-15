Mabel fecha as portas em Três Lagoas e demite 300 funcionários

Região
Empresa emitiu comunicado nesta manhã aos funcionários
A empresa Mabel, uma das primeiras indústrias instaladas em Três Lagoas, anunciou nesta segunda-feira (15), em comunicado, que encerrou suas operações no município.
A medida resultou na demissão de 300 funcionários. De acordo com portal de notícias Perfil News, o fechamento da fábrica pegou os moradores de surpresa e nesta manhã, representantes da empresa se reuniram com o secretário de Desenvolvimento da cidade, José Aparecido de Moraes.
Em comunicado divulgado aos funcionários nesta manhã, a indústria afirma que concentrará sua produção de biscoitos nas plantas de Sorocaba (SP), Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D'Ajuda (SE). A justificativa é estratégia para reequilibrar as contas.
A empresa garantiu que vai que vai pagar adicional à rescisão de acordo com os anos trabalhados aos funcionários e ainda dará suporte - workshops sobre empreendedorismo, planejamento financeiro e preparação de currículos – para realocar os empregados.
A Mabel foi inaugurada em 1998 em Três Lagoas e em 2011, foi comprada pela multinacional PepsiCo – grupo que também detém as marcas Elbi's, Kelly, Skiny, Elma Chips, Quaker, Toddy e Toddynho.
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