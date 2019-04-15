Preço do botijão de cozinha tem variação de 65% em MS, aponta pesquisa

O preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg sofreu aumento de 0,30%, segundo a pesquisa semanal realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) entre 7 e 13 de abril. A variação no valor do produto chegou aos 65,27% para o consumidor final.

O mais barato foi encontrado em Campo Grande por R$ 59,90, enquanto o mais caro chega aos R$ 99 em Coxim.

Na Capital o reajuste foi de 0,17%, custando R$ 69,68 em média. Dourados registrou forte alta, de 2,20%, chegando aos R$ 70,45. A maior queda foi sentida em Corumbá, de 2,24%, caindo para R$ 87. Em Coxim o preço médio ficou em R$ 88,67, redução de 1,47% em comparação com a semana anterior.

Não houve mudança de valor em Nova Andradina (R$ 74,45), Ponta Porã (R$ 69) e Três Lagoas (R$ 64,14).

A pesquisa da ANP foi realizada em 115 estabelecimentos. O valor médio ficou em R$ 71,54, o mais baixo do Centro-Oeste, que apresentou média de R$ 78,06.