Dólar tem forte alta e fecha cotado a R$ 3,90; Bolsa sobe 1,3%

O dólar comercial terminou a terça-feira (16) com forte alta, de 0,85%, cotado a R$ 3,902 para venda. O Ibovespa encerrou o dia atingindo os 94.333,31 pontos, avanço de 1,34%.

Em relação à moeda norte-americana, este é o maior valor de fechamento em mais de duas semanas. No dia 29 de março o valor de fechamento foi de R$ 3,915.

Já o índice da Bolsa brasileira teve sua maior alta percentual desde 4 de abril, quando havia fechado com alta de 1,93%. Hoje o índice foi influenciado pela alta de 3,57% da Petrobras.

O mercado aguardava a reunião entre governo e Petrobras. A empresa deve dar uma explicação sobre o aumento do diesel anunciado na semana passada e cancelado após intervenção do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O governo federal anunciou um pacote de medidas para tentar agradar aos caminhoneiros na expectativa de reduzir uma nova greve como a que ocorreu no ano passado.