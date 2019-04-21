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Avianca cancela 50 voos que partem ou chegam a Campo Grande

Vinte e três aeronaves decolariam de Campo Grande e outros 27 teriam a Capital como ponto de chegada

Thailla Torres

Publicado em 21/04/2019 às 10:56

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De quase 2 mil voos cancelados pela Avianca Brasil, 50 sairiam ou teriam o Aeroporto Internacional de Campo Grande como destino. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) cancelou a matrícula de 18 aeronaves da companhia cumprindo decisão judicial que determina a reintegração de posse às empresas das aeronaves.

Conforme a tabela de voos cancelados divulgada pela própria companhia, 23 aeronaves partiriam de Campo Grande e outros 27 teriam a Capital como ponto de chegada entre 19 e 28 de abril.

A Anac orienta os passageiros para que fiquem atentos aos comunicados da Avianca sobre a situação dos voos e busquem informações nos canais de atendimento da companhia.

A companhia informou que manterá o compromisso de informar com antecedência mínima de 72 horas os voos que serão cancelados e pede que a situação de voos específicos seja pesquisada clicando aqui.

No dia 5 deste mês, a assembleia de credores aprovou o plano de recuperação judicial em reunião de mais de sete horas. O plano prevê a divisão da empresa por meio da criação de sete unidades produtivas isoladas, que serão levadas a leilão.

O plano de recuperação da empresa aérea foi homologado no dia 12 pelo juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Conforme a decisão, a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano.

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