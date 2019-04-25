Dólar fecha em queda de 0,76%, cotado a R$ 3,95 para venda

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (25) em queda de 0,76%, cotado a R$ 3,956 para venda. A moeda chegou a operar em alta, saltando os R$ 4, mas passou a cair ao longo da tarde.

O mercado se volta para o início dos trabalhos da comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A percepção de investidores é que o projeto terá caminho difícil pela frente.

Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) “se colocou ao lado do Congresso” para colaborar com a aprovação da reforma. O governo defende que a reforma trará uma economia de R$ 1,237 trilhão em dez anos.

O Banco Central vendeu 5,3 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, ofertados em leilão para rolagem do vencimento de maio.