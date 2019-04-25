Licenciamento de veículos com final 1 e 2 vence em cinco dias

Termina na próxima terça-feira (30) o prazo para pagamento do licenciamento de veículos com placas final 1 e 2, registrados em Mato Grosso do Sul. O alerta é do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para que proprietários se programem e não percam a data.

Para pagamento do imposto, o usuário deve emitir a guia em qualquer agência do departamento ou mesmo pela internet, por meio do site www.detran.ms.gov.br. A via pode ser paga nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Ainda conforme o Detran, mesmo com as guias de cobrança não sendo enviadas para a residência do contribuinte, quem desejar receber o documento em seu endereço, após o pagamento, pode optar pela vantagem selecionando a opção na hora de solicitar a guia pela internet.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.

Quem perder o prazo para pagamento do licenciamento e for flagrado circulando com veículo não licenciado, comete infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47. O motorista também perde sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e tem o veículo removido para o pátio do Detran.