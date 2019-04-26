Dólar tem 2ª queda, a R$ 3,93; Bolsa cai no dia, mas sobe 1,75% na semana

O dólar comercial emendou o segundo recuo seguido e fechou em queda de 0,62%, cotado a R$ 3,932 na venda.

Na semana, a moeda norte-americana ficou praticamente estável, com uma leve alta de 0,05%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou o dia em queda de 0,33%, a 96.236,04 pontos.

No acumulado da semana, porém, a Bolsa ganhou 1,75%, na segunda alta semanal seguida.