Dólar tem 2ª queda, a R$ 3,93; Bolsa cai no dia, mas sobe 1,75% na semana

Economia
O dólar comercial emendou o segundo recuo seguido e fechou em queda de 0,62%, cotado a R$ 3,932 na venda.
Na semana, a moeda norte-americana ficou praticamente estável, com uma leve alta de 0,05%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou o dia em queda de 0,33%, a 96.236,04 pontos.
No acumulado da semana, porém, a Bolsa ganhou 1,75%, na segunda alta semanal seguida.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
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