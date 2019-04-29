Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:44

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Em MS, 181 mil linhas de telefonia celular foram desligadas em 12 meses

No levantamento mensal, divulgado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), são 20.009 aparelhos a menos em relação a fevereiro de 2019

Thailla Torres

Publicado em 29/04/2019 às 16:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mato Grosso do Sul perdeu no período de um ano 181.830 linhas de telefonia móvel. Em março do ano passado eram 3.219.656 aparelhos em funcionamento, enquanto no mesmo mês deste ano foram registrados 3.057.835, redução de 5,64%.

No levantamento mensal, divulgado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), são 20.009 aparelhos a menos em relação a fevereiro de 2019, representando 0,65% do total. No período de cinco anos o Estado perdeu 833.143 linhas de telefonia móvel, representando 21,52%.

A Anatel apontou ainda que no Brasil as linhas móveis pós-pagas registraram 102,24 milhões de unidades em operação. Com isso, elas passaram a ser 44,67% do mercado, aumento de 6 pontos percentuais de participação em 12 meses, resultado de um acréscimo no volume de linha pós-pagas de 12,89% (+11,67 milhões de unidades).

No mesmo período, as linhas pré-pagas apresentaram queda de 12,79% (-18,58 milhões de unidades) totalizando 126,64 milhões em operação no mês passado. Dessa forma, o Brasil encerrou março de 2019 com 228,88 milhões de linhas móveis em operação, diminuição de 2,93% do total de linhas no País em 12 meses (-6,91 milhões).

Os grandes grupos da telefonia móvel representavam 97,28% do mercado (222,65 milhões de linhas em operação). A Vivo registrou 73,53 milhões de unidades, seguida da Claro com 56,38 milhões, da TIM com 55,08 milhões e da Oi com 37,66 milhões.

Nos últimos 12 meses, todas elas apresentaram redução na base de assinantes: TIM menos 4,86% (-2,81 milhões de linhas móveis em operação), Claro menos 4,13% (-2,43 milhões), Oi menos 2,90% (-1,12 milhão) e Vivo menos 2,09% (-1,57 milhão).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo