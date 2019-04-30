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Economia

Preço médio da gasolina sobe 1,3% e chega aos R$ 4,25 em MS

O valor médio do etanol sofreu forte alta no mesmo período.

Thailla Torres

Publicado em 30/04/2019 às 17:24

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O valor médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul aumentou 1,38% na semana, custando R$ 4,255 para o bolso do consumidor. 

Apesar da alta, o valor ainda é 5,52% mais em conta em comparação com a média nacional, onde chegou aos R$ 4,504, e 4,76% mais barato do Centro-Oeste, que fechou a semana custando R$ 4,468.

O levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foi realizado entre 21 e 27 de abril em 88 estabelecimentos e tem como comparação o estudo dos dias 14 e 20 do mesmo mês.

Campo Grande seguiu a tendência de aumento nos estabelecimentos. O valor médio cobrado foi de 1,43%, custando para os motoristas R$ 4,163. O litro mais barato também foi encontrado na Capital, custando R$ 4,055, enquanto o mais caro chegou aos R$ 4,790 em Nova Andradina.

Etanol e diesel - O valor médio do etanol sofreu forte alta no mesmo período. No Estado a média chegou aos R$ 3,552, aumento de 2,92%. Em Campo Grande a média chegou aos R$ 3,475, valorização de 3,48%.

A Capital também aparece com o litro mais barato, segundo a pesquisa, onde foi encontrado por R$ 3,199. O mais caro chegou a R$ 3,999 em Nova Andradina. A pesquisa do etanol foi realizada em 86 postos de combustíveis.

Já o diesel apresentou média de R$ 3,686 no Estado. O valor mais barato registrado pela ANP foi de R$ 3,499 na Capital e o mais caro de R$ 3,990 no município de Nova Andradina. A média na Capital foi de R$ 3,639. A pesquisa do diesel foi realizada em 50 postos de Mato Grosso do Sul.

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