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Economia

Valor do gás de cozinha tem aumento e beira os R$ 100 no Estado

O valor médio no Estado ficou em R$ 70,85.

Thailla Torres

Publicado em 30/04/2019 às 16:42

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O preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg sofreu leve aumento, de 0,76%, e pode ser encontrado por até R$ 99 em Mato Grosso do Sul, segundo a pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizada entre 21 e 27 de abril.

Conforme o levantamento, o valor mais barato foi encontrado por R$ 59 em Campo Grande. O mais caro, próximo dos três dígitos, foi registrado em Coxim. O valor médio no Estado ficou em R$ 70,85.

Na Capital o valor médio também sofreu valorização, 2,11%, custando R$ 68,47. Do outro lado, somente Nova Andradina apresentou redução no valor médio, 1,20%, passando a custar R$ 73,55.

Outros cinco municípios aparecem no levantamento da ANP. Em todos eles os preços médios se mantiveram. Em Corumbá o valor médio ficou em R$ 87, ficando abaixo apenas de Coxim, onde a média fechou em R$ 88,67.

Em Dourados a média ficou em R$ 70,45. Já em Ponta Porã o valor do botijão de gás custava R$ 69 no período, enquanto em Três Lagoas fechou em R$ 64,14.

A pesquisa da ANP foi realizada em 115 estabelecimentos de Mato Grosso do Sul.

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