Maio é mês de pagar licenciamento de placa final 3

Fique atento
A novidade este ano é que os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa
Começa neste mês de maio, o período para o pagamento do licenciamento de veículos com placas de final 3.
Para pagar o licenciamento, o usuário precisa emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.
A novidade este ano é que os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, caso queiram receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.
Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.
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