Dólar fecha sexta-feira a R$ 3,93 e registra 4ª alta semanal seguida

O dólar comercial fechou a sexta-feira (3) em queda de 0,5%, cotado a R$ 3,939 para venda. Apesar da redução, a moeda fechou a semana com valorização de 0,19%, a quarta alta semanal consecutiva.

O mercado financeiro acompanhou o noticiário internacional. Os Estados Unidos divulgaram dados sobre o mercado de trabalho em abril. Foram abertas 263 mil vagas em abril e a taxa de desemprego caiu para 3,6%, a menor em quase 50 anos.

No cenário nacional, os analistas aguardam novidades sobre a reforma da Previdência, parada nesta semana devido ao feriado do Dia do Trabalhador (1º).

O texto está na comissão especial da Câmara dos Deputados e deve ser analisado na semana que vem.