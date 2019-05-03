Dólar fecha sexta-feira a R$ 3,93 e registra 4ª alta semanal seguida

Economia
O dólar comercial fechou a sexta-feira (3) em queda de 0,5%, cotado a R$ 3,939 para venda. Apesar da redução, a moeda fechou a semana com valorização de 0,19%, a quarta alta semanal consecutiva.
O mercado financeiro acompanhou o noticiário internacional. Os Estados Unidos divulgaram dados sobre o mercado de trabalho em abril. Foram abertas 263 mil vagas em abril e a taxa de desemprego caiu para 3,6%, a menor em quase 50 anos.
No cenário nacional, os analistas aguardam novidades sobre a reforma da Previdência, parada nesta semana devido ao feriado do Dia do Trabalhador (1º).
O texto está na comissão especial da Câmara dos Deputados e deve ser analisado na semana que vem.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS