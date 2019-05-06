Eldorado seleciona mecânicos de máquinas em Três Lagoas

A Eldorado Brasil irá selecionar candidatos para vagas de mecânico de máquinas agrícolas com atuação em Inocência, Selvíria e Bataguassu. Os interessados em participar do processo seletivo deverão ir até a sede do Senai de Três Lagoas, na Rua José Amílcar Congro Bastos, 1313, Vila Nova, no dia 09 de maio às 8h. É importante que os candidatos levem RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Os requisitos obrigatórios para participar da seleção são conhecimento em manutenção de máquinas agrícolas (tratores e implementos), CNH, e disponibilidade para morar nas cidades em que as vagas estão disponíveis.

Para conhecer outras vagas e cadastrar currículos acesse o “Trabalhe Conosco” no site da empresa, o www.eldoradobrasil.com.br.