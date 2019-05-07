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IPTU 2019 de Corumbá vence nesta sexta-feira; desconto à vista é de 30%

Thailla Torres

Publicado em 07/05/2019 às 14:39

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Os contribuintes de Corumbá têm até a sexta-feira, 10 de maio, para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2019. Para o pagamento à vista, em cota única, o desconto oferecido pela Prefeitura é de 30%. Quem optar pelo parcelamento pode fazê-lo em até sete vezes, com 5% de desconto em cada parcela.

Podem usufruir dos benefícios os contribuintes que não possuem débitos para com a Fazenda Pública Municipal, ou que estiverem com seu parcelamento em dia até a data de 14 de março. Os carnês podem ser retirados pela internet, no site oficial da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br), ou pessoalmente no Centro de Atendimento do Contribuinte (CAC), localizado na Rua Frei Mariano nº. 66, Centro, que funciona das 8h às 16 horas.

Quem retirar o carnê pela internet e optar pelo pagamento à vista deve se atentar a um detalhe: esse contribuinte deve escolher o boleto número 0 (zero), que corresponde ao valor total, com o desconto previsto em lei. As demais parcelas devem ser pagas sempre no dia 10 do mês seguinte, com exceção de agosto e novembro, quando a data limite para pagamento é 12 e 11, respectivamente.

Contribuintes que possuem débitos com a Fazenda Municipal ou que estiverem com seu parcelamento em atraso até o dia 14 de março, poderão quitar o IPTU 2019 mediante pagamento à vista (cota única), com 15% de desconto. Também poderão usufruir dos mesmos descontos de 30% ou 5%, os contribuintes do IPTU que, em atraso, quitarem seus débitos anteriores até o dia 06 de maio.

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