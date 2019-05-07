Senai está com vagas para pessoas com deficiência em 7 municípios de MS

O Senai de Mato Grosso do Sul está com 13 vagas abertas para contratação de Pessoas com Deficiência (PCD) nos municípios de Campo Grande, Rio Verde, Dourados, Naviraí, Maracaju, Três Lagoas e Corumbá. As vagas são distribuídas da seguinte forma: sete delas para atuação nas unidades da Capital, enquanto as seis restantes são cada uma para uma cidade.

Para concorrer a esta oportunidade, interessados deverão encaminhar currículo, laudo médico e comprovante de escolaridade até a próxima sexta-feira (10/05) para o e-mail: recrutamento@sfiems.com.br e especificar no assunto “Vaga PCD”. Os colaboradores irão atuar como auxiliares administrativos, registrados com CLT, com expediente de 8 horas, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

O salário é de R$ 1.029,00, mais benefícios como auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-transporte, auxílio-dependente, entre outros. Mais informações sobre as vagas também poderão ser solicitadas pelo mesmo endereço de e-mail - recrutamento@sfiems.com.br.

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