Sorteio de R$ 275 milhões é o maior prêmio da história da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia neste sábado (11) o seu maior prêmio da história. Quem acertar as seis dezenas do concurso 2.150 da Mega vai receber na conta a bolada de R$ 275 milhões. O valor é tão alto que se assemelha aos R$ 280 milhões do último sorteio da Mega da Virada, do final do ano passado.

Ainda conforme o portal G1 o segundo maior valor acumulado até hoje é o concurso de número 1763, de 21 de novembro de 2015, que sorteou R$ 200 milhões. As apostas podem ser feitas até às 18h (de MS).Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. O serviço funciona das 7h às 21h (MS), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 18h, retornando às 20h para o concurso seguinte.