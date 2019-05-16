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Economia

Dólar fecha acima de R$ 4, na maior cotação desde setembro de 2018

Thailla Torres

Publicado em 16/05/2019 às 18:30

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Diante do cenário de incerteza política, o dólar fechou em alta de 0,98% nesta quinta-feira, 16, sendo cotado a R$ 4,0357. Na B3, a Bolsa de São Paulo, o dia foi de perdas e o Ibovespa teve queda de 1,75%, chegando aos 90.024,47 pontos.

Na B3, o maior recuo foi registrado nas ações ON da Vale, que tiveram queda de 3,42%, depois da notícia de que a companhia informou ao Ministério Público de Minas Gerais sobre o risco de rompimento na Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais

Depois dos protestos contra cortes no orçamento da educação, na quarta-feira, 15, e várias derrotas do governo no Congresso, que exacerbam a perda de capital político do presidente Jair Bolsonaro, o mercado local manteve a cautela desde o início do dia.

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