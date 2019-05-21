Dólar tem queda de 1,3% e fecha cotado a R$ 4,04, após 5 altas seguidas

O dólar comercial encerrou a terça-feira (21) em queda de 1,39%, cotado a R$ 4,048 para venda. Este é o primeiro recuo da moeda após cinco altas consecutivas e a maior queda desde 31 de janeiro, quando teve desvalorização de 1,77%.

Os investidores apontam que o governo melhorou o diálogo em relação a reforma da Previdência, que segue em tramitação no Congresso.

Hoje a agência de classificação de risco Fitch informou que manteve a nota de crédito soberano do Brasil em BB-. A nota está três degraus abaixo da ficha chamada de grau de investimento.

O Banco Central vendeu todos os 5.050 swaps cambiais tradicionais ofertados em leilão para rolagem do vencimento em julho. O BC também fez mais um leilão extra de até US$ 1 bilhão com compromisso de recompra.