Dólar tem queda pelo 2º dia seguido, mas fecha acima de R$ 4

O dólar comercial encerrou a quarta-feira (22) em queda de 0,19%, a segunda consecutiva, cotado a R$ 4,04 para venda.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia com recuo de 0,13%, a 94.360,66 pontos.

O mercado financeiro segue de olho no desdobramento de projetos no Congresso, como a reforma da Previdência e a medida provisória que reformula a mudança administrativa do governo federal. O projeto de reforma tributária passou pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados. Agora, o texto segue para a comissão especial.

Analistas dizem que o Congresso está comprometido em avançar com a pauta econômica, encorajando investidores.

Na semana anterior, a Bolsa acumulou perda de 4,5%, atingindo seu menor nível no ano, enquanto o dólar passou dos R$ 4 pela primeira vez desde o período eleitoral do ano passado.