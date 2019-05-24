MS tem crescimento de 2,6 mil vagas de trabalho formal em abril

Mato Grosso do Sul encerrou abril com a abertura de 2.661 vagas de emprego, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta sexta-feira (24).

No total foram contratados 21.953 trabalhadores enquanto outros 19.292 foram desligados. O setor com maior saldo de contratações foi o de serviços, com 1.250 vagas, englobando instituições de crédito, transportes e comunicações, serviços de alojamento, alimentação, médicos, odontológicos e veterinários.

A indústria de transformação fechou o mês com 562 vagas a mais e o comércio 363 postos de trabalho formal.

Na comparação com abril do ano passado, o crescimento de geração de empregos é de 67,56%. No 4º mês de 2018 o saldo foi de 1.588 postos de trabalho. Em relação a 2017, o índice é ainda melhor, com aumento de 267,54%, quando encerrou o mês com 724 vagas a mais.

No ano o saldo de vagas no Estado é de 13.357. Nos primeiros quatro meses de 2019 foram contratados 93.501 trabalhadores e 80.144 tiveram seus contratos de trabalho rompidos. No acumulado dos últimos 12 meses o saldo é positivo: 3.148 vagas, com 243.952 admissões e 240.804 desligamentos.

Campo Grande fechou abril de 2019 com 321 vagas de trabalho. Foram 8.146 contratações e 7.825 desligamentos. No ano são 1.719 postos (34.117 admissões e 32.398 desligamentos), enquanto no acumulado dos últimos 12 meses o saldo foi de 2.728 vagas formais de trabalho (95.806 admissões e 93.078 desligamentos).