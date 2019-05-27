Dólar sobe e fecha a R$ 4,03; Bolsa atinge maior nível em mais de 2 semanas

Economia
Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subiu 1,32%, a 94.864,25 pontos
O dólar comercial terminou a segunda-feira (27) em alta de 0,48%, cotado a R$ 4,035 para venda.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subiu 1,32%, a 94.864,25 pontos. É a maior pontuação de fechamento em mais duas semanas.
O mercado financeiro monitorou o cenário político após manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Há cautela entre os investidores, visto que o Congresso e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), também foram alvos dos manifestantes.
Economia
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INFRAESTRUTURA
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Justiça
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