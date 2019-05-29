Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 48 milhões

Economia
A Mega-Sena nesta quarta-feira (29) prêmio acumulado de R$ 48 milhões. As seis dezenas do concurso 2.155 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo; e é aberto ao público.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 178 mil por mês. Também é suficiente para comprar 16 apartamentos de luxo.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
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Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
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